Progress annonce le versement dans l’open source de Progress Telerik UI for Universal Windows Platform (UWP), un ensemble d’objets d’interface utilisateur natifs pour le développement d’applications Windows, dont la société s’apprête à faire don à la .NET Foundation afin de contribuer à favoriser le développement ouvert de l’écosystème .NET. « Progress Telerik UI for UWP est très utilisé au sein d’une communauté de 2,1 millions de développeurs et sa mise en open source vise à assurer la poursuite des travaux d’innovation et des progrès collaboratifs parmi la communauté de développement .NET », indique l’éditeur dans un communiqué

« .NET s’est imposé comme un fondement de l’écosystème des développeurs Microsoft dès son lancement il y a plus de 15 ans et nous contribuons activement à cette communauté depuis la publication de nos premiers objets d’interface RAD en 2002 », explique dans le document Faris Sweis, SVP et directeur général des outils développeurs chez Progress. « Avec cette donation, nous renforçons notre engagement envers l’écosystème .NET et mettons notre vaste expérience des outils au service de la nouvelle génération d’applications Windows pour les smartphones, tablettes et ordinateurs. A nos yeux, le but de l’open source est de doter les développeurs des technologies et compétences fondamentales adéquates, en leur permettant d’être plus productifs et en leur fournissant des outils innovants pour répondre aux exigences croissantes des applications. »

Progress Telerik UI for UWP est destiné à réduire le travail de codage et les délais de commercialisation, en épargnant aux développeurs les tâches répétitives. Le versement de Progress Telerik UI for UWP dans l’open source et son don à la .NET Foundation offrent aux développeurs .NET la possibilité non seulement d’étendre les capacités déjà disponibles dans cette bibliothèque mais aussi d’accéder et de contribuer à une vingtaine d’objets d’interface utilisateur (comme les grilles, les graphiques, les formulaires et les listes) afin de créer des applications Windows partageant une même base de code et fonctionnant sur de multiples équipements Microsoft.

Progress Telerik UI for UWP fait partie de Progress Telerik DevCraft, une boîte à outils .NET destinée au développement web, mobile et bureautique. Partenaire de longue date de Microsoft, Progress accompagne toutes les nouvelles versions de l’éditeur, notamment ASP.NET, ASP.NET MVC et Visual Studio, souvent avant même leur disponibilité publique. L’éditeur prévoit de continuer à commercialiser un support professionnel pour Telerik UI for Universal Windows Platform.