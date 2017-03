Trend Micro annonce trois nominations qui consolident sa stratégie channel. L’éditeur explique qu’il poursuit ainsi son approche visant à renforcer les relations avec son réseau de distributeurs et partenaires, tout en étoffant celui-ci en capitalisant sur les secteurs à forte croissance tels que le cloud.

Martina Mulas est nommée Senior Manager, Strategic Partners & Channel pour l’Europe du Sud. À la tête de l’équipe Channel de la région, elle travaillera en étroite collaboration avec Régis Fattori, Channel Sales Director, Southern Europe, et sera responsable de la définition, de l’implémentation et de l’exécution de la stratégie de Trend Micro à travers son écosystème de partenaires, en coordination avec l’ensemble des membres de la zone Europe du Sud. Martina Mulas a rejoint Trend Micro en 2002. Avant cette nomination, elle a occupé plusieurs fonctions de management au sein de la division Marketing et Channel de la société, et plus récemment celle de Manager de la Distribution pour l’Europe du Sud.

Trend Micro crée également le poste de Channel Account Manager qu’il confie à Sébastien Serrano (photo), qui rejoint l’éditeur à cette occasion. Agé de 37 ans, il aura pour mission de renforcer et développer les partenariats Gold, notamment sur les marchés en forte croissance tels que le cloud hybride et la sécurité des réseaux. Il consolidera également le réseau de MSP (Managed Services Providers) de Trend Micro afin de répondre à tout type de clients, et ce sur l’ensemble du territoire. Sébastien Serrano a travaillé précédemment chez HPE Security pendant 3 ans, en tant qu’Account Manager, puis Channel Manager France et Iberia. Il a auparavant occupé plusieurs postes au sein de Sophos où il a oeuvré pendant 9 ans au développement commercial de l’Europe du Sud et de l’Europe de l’Ouest.

Enfin, Sébastien Tennina prend en charge la création de la division GSI (Global Système Integration) en tant que GSI Manager. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sébastien Tennina, 38 ans, aura pour mission de recruter et développer des Intégrateurs Systèmes Globaux pour Trend Micro. Il fournira par conséquent des outils dédiés aux équipes commerciales et delivery dans le but de renforcer le portefeuille grands comptes. Arrivé chez Trend Micro en 2005 en tant que Technical Account Manager, Sébastien Tennina a évolué au sein de l’entreprise en occupant successivement les postes de Business Development Manager – Cloud Specialist puis Channel Manager France. De 2001 à 2005, il a travaillé en tant qu’IT Consultant chez PI Services.

« La mise en place de cette nouvelle équipe aux compétences renforcées va nous permettre de soutenir la stratégie de croissance de notre réseau, tout en faisant face aux évolutions que connaît actuellement le marché de la cybersécurité. », commente dans un communiqué Régis Fattori, Channel Sales Director, Southern Europe.