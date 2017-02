A vu des pertes subies (environ 3,4 milliards de dollars selon une estimation qui n’est pas définitive), les fonds propres de Toshiba devraient s’enfoncer dans le rouge et atteindre environ 191 milliards de yens (1,7 milliards de dollars). Pour éviter le dépôt de bilan, le conglomérat industriel japonais serait prêt à se débarrasser de sa filiale Westinghouse, pour ne conserver que quels activités, notamment le démantèlement en cours de Fukushima. C’est rappelons-le Westinghouse qui est à l’origine des déboires actuels du groupe, leqquels ont entraîné une perte de valeur de 700 milliards de yens, soit environ 6,2 milliards de dollars. Encore faudra-t-il à Toshiba trouver un acquéreur. Un bradage est presque assuré. Le président du conseil d’administration de Toshiba, Shigenori Shiga, qui fut chargé de l’activité nucléaire, a démissionné, reconnaissant ainsi son implication dans le rachat malheureux de CB&I par Westinghouse.

Toshiba envisage aussi de céder plus que les 19,9% prévus de sa division mémoires flash, Nand. On parle aujourd’hui de plus de 50% du capital. Outre Micro Technology et SK Hyn, qui ont déjà manifesté de l’intérêt pour cette cession, Hon Hai Precision (Foxconn) s’ajouterait à la liste des prétendants.