Talend annonce l’ouverture officielle des candidatures pour la troisième édition de ses Data Masters Awards. Ce programme récompense les clients utilisant les solutions de Talend de façon innovante afin de rendre leur entreprise plus agile, compétitive et orientée données. Les finalistes seront sélectionnés parmi plus de 1.500 clients mondiaux, représentant de grandes organisations publiques et privées, dans tous les secteurs d’activité (banque, assurance, grande consommation, santé, industrie, grande distribution, etc.). Parmi les lauréats de l’édition précédente figuraient Air France KLM, le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ), Lenovo et UNOS (United Network for Organ Sharing).

L’équipe dirigeante de Talend sélectionnera les lauréats parmi les candidatures , en fonction des critères suivants :

Créativité et utilisation innovante des solutions

Taille et complexité de la mise en œuvre du projet

Utilisation novatrice des big data et du cloud

Transformation d’entreprise et valeur générée

Les lauréats seront annoncés à l’occasion de Talend Connect, la conférence annuelle destinée aux clients et partenaires de Talend, qui aura lieu le 17 octobre 2017 à Paris. Les lauréats remporteront un trophée et un don de 1.500 dollars, a effectuer en leur nom à l’association caritative de leur choix.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 28 juillet 2017. Pour en savoir plus et pour remplir le formulaire d’inscription: info.talend.com/datamasters2017all.html