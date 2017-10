Spie ICS et Mitel associent leurs expertises en matière de services de collaboration et de communications unifiées et lancent Crystal Advanced et Crystal Essential des solutions cloud prêtes à l’emploi. Cela dans le but de permettre aux entreprises « de mener une transition graduelle et efficiente vers des usages plus collaboratifs ».

S’appuyant sur des infrastructures virtualisées dans le cloud, fondées sur les solutions MiCloud de Mitel, les deux offres proposent une expérience utilisateur riche grâce à une conception « mobile first » et à des fonctionnalités avancées de communication et de collaboration d’équipe (réunion en ligne, espaces de discussion et partage de documents) pour des collaborateurs sédentaires ou mobiles. Un portail dédié permettra en outre à l’utilisateur de bénéficier d’un support en ligne, de se former de manière autonome et de personnaliser son environnement de travail.

Ces deux offres s’adressent à des segments de clientèle différents : les ETI avec l’offre Crystal Advanced et les TPE / PME avec Crystal Essential. Avec Crystal Advanced, les premières pourront déployer un cloud privé ou hybride adapté à leurs besoins métiers (centres de contacts, services d’accueil téléphonique…) avec des formules d’abonnement mensuel répondant à leurs usages particuliers (télétravail, conférences web, vidéo…). Cette offre comprend des services axés sur la disponibilité et la sécurité des applications, depuis l’analyse de l’existant jusqu’à l’exploitation avec des centres de services en proximité des clients. Avec Crystal Essential, les TPE/PME disposeront d’une solution de cloud public flexible et simple à mettre en œuvre. Elle est proposée sous forme de forfait adapté à différents profils d’utilisateurs, selon leurs besoins en matière de mobilité. Cette solution intègre des forfaits de communications téléphoniques vers les fixes et les mobiles et l’application de collaboration, MiTeam de Mitel.

« Ce partenariat avec Mitel nous permet de mieux répondre à l’évolution des besoins de nos clients en matière de communications unifiées et de collaboration », estime dans un communiqué Cédric Périer, directeur général de SpieICS. « Il permet à Spie ICS de proposer une palette plus large de services cloud, pouvant s’intégrer facilement avec les systèmes existants, et de proposer une expérience utilisateur enrichie ». « Les offres MiCloud portées par SPIE ICS représentent, pour de nouveaux clients mais aussi pour notre importante base installée commune, l’opportunité d’opérer une transition à leur propre rythme. Petites ou grandes entreprises pourront toutes bénéficier de la flexibilité, de l’agilité et de l’efficacité que procurent nos solutions UCaaS », précise de son côté Bernard Etchenagucia, directeur général de Mitel France et vice-président des ventes Europe du Sud de la société.