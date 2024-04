Google Cloud a généré un chiffre d’affaires de 9,57 milliards de dollars au premier trimestre 2024, soit une hausse de 28% en glissement annuel.

Sundar Pichai, le PDG de Google, estime que cette augmentation est en partie liée à l’hyperordinateur de la société qui entraine des modèles d’intelligence artificielle (IA). Et de citer Beyer, Mercedes Benz et Walmart parmi ses clients en IA. Par ailleurs, « près de 90% des licornes d’IA générative sont déjà clientes de Google Cloud », ajoute-t-il. L’offre Google One de stockage dans le cloud, couplée à des capacités d’IA, a dépassé les 100 millions d’abonnés payants. Google a également lancé une offre premium en début d’année baptisée Gemini Advanced.

Un communiqué rappelle qu’au cours des huit derniers mois, l’entreprise a lancé plus de 1.000 nouveaux produits et fonctionnalités au sein de sa plateforme Google Cloud dont les abonnements génèrent une partie importante des revenus, avec les outils de productivité Workspace.

Google Cloud a dégagé un bénéfice d’exploitation de 900 millions de dollars au cours du premier trimestre 2024, soit 12% du chiffre d’affaires total de Google qui s’élève à 80,54 milliards de dollars au premier trimestre 2024.

L’action de sa maison mère Alphabet a grimpé de plus de 12% après la publication des résultats.