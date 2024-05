Les dépenses des entreprises en services d’infrastructure cloud ont atteint 76,5 milliards de dollars dans le monde sur les trois premiers mois de l’année, selon les données de Synergy Research. Cela représente une hausse de 21% par rapport au premier trimestre 2023. Bien que le marché soit devenu immense (283 Md$ sur les 12 derniers mois), c’est le deuxième trimestre consécutif de nette accélération. Pour replacer cette évolution dans un contexte plus large, il avait atteint un pic de croissance à 40% au deuxième trimestre 2021 avant d’enchainer 9 trimestres de décélérations.

Pour le cabinet d’étude, la force sous-jacente du marché et le nouveau moteur que représente les services d’IA génératives font plus que compenser la faiblesse de l’environnement économique. Les services publics IaaS et PaaS, qui représentent la majeure partie du marché, ont enregistré une hausse encore plus forte avec 23 % de croissance au premier trimestre.

Chez les hyperscalers, Amazon conserve une forte avance avec 31% de parts de marché devant Microsoft (25%) et Google (11%) mais ce sont ces deux derniers qui enregistrent les croissances les plus rapides. La domination du trio est encore plus forte sur le cloud public avec 72% de parts de marché.

Le marché étatsunien, le plus grand marché du cloud, a progressé de 20% au premier trimestre. La région APAC était encore plus dynamique avec une croissance de 25% dans plusieurs grands pays (Inde, Japon, Australie et Corée du Sud).

Synergy n’est pas surpris ce rebond que ses analystes avaient prédit suite à la croissance anormalement faible depuis la fin 2022.

« Nous ne reviendrons pas aux taux de croissance observés avant 2022, car le marché est devenu trop massif pour croître aussi rapidement, mais nous verrons le marché continuer à se développer considérablement. Nous prévoyons que sa taille doublera au cours des quatre prochaines années », commente dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef de Synergy.