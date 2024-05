Après l’IA qui génère du code GitHub Copilot, le service pro GitHub Copilot X, l’assistant conversationnel GitHub Chat (pour « discuter » avec le code), GitHub lance son nouvel environnement de développement dopé à l’IA : GitHub Copilot Workspace.

Deux ans après avoir commencé à insuffler de l’IA générative pour assister les développeurs dans l’écriture de code informatique, GitHub pousse sa réflexion un peu plus loin avec Copilot Workspace, un environnement de développement repensé pour l’IA et qui propose une façon radicalement nouvelle de créer des logiciels. Ici, l’idée n’est plus de voir l’IA vous seconder dans la création d’un bout de code ou d’une fonction, mais bien de voir l’IA créer intégralement une application à partir de descriptions en langage naturel. L’idée de Copilot Workspace n’est pas de remplacer le développeur professionnel mais de le « libérer ». « Avec Copilot Workspace, nous allons donner aux développeurs plus expérimentés les moyens d’agir en tant que penseurs systémiques et réduire considérablement la barrière d’entrée pour ceux qui peuvent construire des logiciels ».

Copilot Workspace combine différents assistants pour aider les développeurs à « brainstormer », à planifier, à construire, à tester et à exécuter leur code. Tout démarrer avec l’expression d’une idée ou d’un besoin et la génération par une IA d’un plan de réalisation que l’on peut éditer à souhait avant de voir les IA en réaliser les différentes phases.

« Nos recherches ont montré que, pour de nombreuses tâches, le principal obstacle pour les développeurs c’est de démarrer, en particulier de savoir comment s’attaquer à un problème de codage, de savoir quels fichiers modifier et de savoir comment évaluer plusieurs solutions et leurs compromis » explique Jonathan Carter de GitHub R&D. « Nous avons donc souhaité créer un assistant IA capable de rencontrer les développeurs dès le début d’une idée ou d’une tâche, de réduire l’énergie nécessaire pour commencer puis de permettre à l’IA de collaborer avec eux sur les modifications à apporter à l’ensemble de la base de code. »

Dit autrement, Copilot Workspace peut être considéré comme une expérience et un environnement de développement complémentaires, repensés pour l’IA mais qui s’intègrent aux outils et workflows de développement. Les IA sont là pour simplifier nombre de tâches de développement et participer au processus. Copilot Workspace est conçu pour favoriser la collaboration avec tous les membres de l’équipe et avec les IA. « Nous pensons qu’un environnement de développement ‘natif IA’ peut offrir une grande valeur ajoutée, sans être restreint par les workflows existants » insiste Jonathan Carter.

Selon Microsoft, GitHub Copilot compte déjà 1,8 million de développeurs payants et 50.000 entreprises clientes. Suite logique, GitHub Workspace a tout pour connaître le même succès et l’intensifier en s’offrant à un plus large public. Pour l’instant, la solution n’est toutefois qu’une Technical Preview. Elle devrait l’une des vedettes de la prochaine conférence Microsoft BUILD (à partir du 21 mai) et de la prochaine conférence GitHub Universe’24 (les 29 & 30 octobre).