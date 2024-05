Après avoir annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 80,5 milliards de dollars, soit une hausse de 15% en glissement annuel, et un bénéfice net de 23,7 milliards de dollars, Google licencie plus de 200 employé·e·s, dont un grand nombre de membres de son équipe « Core ». Le groupe transfère des postes en dehors des Etats-Unis, vers l’Inde et le Mexique.

« Google licencie au moins 200 employés de son noyau dur », a annoncé la chaîne américaine CNBC. Une cinquantaine de postes d’ingénieur·e sont supprimés à Sunnyvale et plusieurs centaines de postes sont supprimés au siège de Mountain View, en Californie.

Certaines équipes concernées par ces licenciements ont joué un rôle clé dans le développement de Google et dans la protection des données.

Le mois dernier, la directrice financière de Google, Ruth Porat, annonçait déjà que son service allait subir une restructuration, avec des licenciements et des transferts de postes vers Bangalore et Mexico.

Un porte-parole de la firme de Mountain View déclare que l’entreprise « simplifie ses structures pour donner à ses employés davantage de possibilités de travailler sur nos avancées les plus innovantes et les plus importantes, ainsi que sur les priorités de l’entreprise, tout en réduisant la bureaucratie et les échelons ».

En l’espace d’une année, Google a licencié près de 10.000 personnes.