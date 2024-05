Le fabricant de puces AMD annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 5,47 milliards de dollars, en hausse de 2% par rapport au premier trimestre 2023.

Son chiffre d’affaires lié aux centres de données augmente de 80%, à 2,4 milliards de dollars. La société espère générer au moins 4 milliards de dollars avec ses GPU en 2024. Elle prévoit de livrer la cinquième génération de son processeur Epyc (Zen 5 ou « Turin ») pour serveurs dans le courant de cette année ainsi que les GPU qui succéderont à son accélérateur MI300 lancé en fin d’année dernière.

« Les entreprises ont besoin d’augmenter leur capacité de calcul tout en réduisant les besoins en énergie de leur infrastructure actuelle », rappelle Lisa Su, la directrice générale d’AMD (cf. photo). « Compte tenu de notre nombre élevé de cœurs et de notre efficacité énergétique, nous pouvons fournir la même quantité de calcul avec 45% de serveurs en moins que la concurrence, ce qui permet de réduire de moitié les dépenses initiales et de diminuer de plus de 40% les dépenses d’exploitation annuelles ».

Par ailleurs, le marché du calcul de l’IA croît extrêmement rapidement, ajoute-t-elle. Il devrait attendre les 400 milliards de dollars d’ici 2027. Dans cette perspective, AMD a récemment lancé une série de processeurs Ryzen Pro 8040 pour les PC dotés d’IA et une série Ryzen Pro 8000 pour les ordinateurs de bureau dotés d’IA.

Côté résultat d’exploitation, AMD a déclaré 36 millions de dollars en ce premier trimestre 2024, contre une perte de 145 millions de dollars à la même période l’année précédente. Par comparaison, Intel accuse une perte globale de 437 millions de dollars en ce premier trimestre.

En ce qui concerne les prévisions, AMD a indiqué qu’elle s’attendait à un chiffre d’affaires d’environ 5,7 milliards de dollars au second trimestre 2024.