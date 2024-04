Open peut se targuer d’être devenue l’une des premières ESN françaises dirigée par une femme, avec la nomination de Valérie Benvenuto à ce poste. Elle a rejoint Open à ses débuts, en 1997, en tant que responsable du contrôle de gestion et en est rapidement devenue la directrice financière. Elle était alors fraîchement diplômée du programme Grandes Ecoles de Kedge. 25 ans plus tard, elle succède au fondateur de la société, Frédéric Sébag. Ces dix dernières années, elle était directrice générale des trois fonctions supports d’Open : RH, finance et transformation.

Fondée en 1989, Open figurait en 25ème position dans le classement 2023 de Numeum des ESN & ICT françaises.

Avec 4.000 collaborateur·rice·s et un chiffre d’affaires de 420 millions d’euros en 2023, Open est implantée dans 14 bureaux en France, ainsi qu’au Luxembourg et en Roumanie, selon le communiqué. L’ESN française déclare avoir enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 9%, dont 5% organique, en 2023.