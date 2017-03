InterCloud vient de lever 10 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques CapHorn Invest et Ventech, et de deux nouveaux investisseurs, Hi Inov au travers des fonds Hi Inov1 et SNCF Digital Ventures, et Bpifrance, via le Fonds Ambition Numérique, géré dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir.

La dernière levée de fonds remonte à 2014 lorsque l’opérateur de connectivité avait récolté 5 millions de dollars auprès de Riverbed Technology, CapHorn Invest et Ventech.

Cette nouvelle arrivée d’argent frais va permettre à InterCloud d’étoffer son offre de services, non seulement en termes de connectivité pour les applications cloud, mais aussi dans les domaines de la performance applicative et de la Sécurité. Ces fonds vont, par ailleurs, financer un plan de développement commercial sur de nouveaux marchés, notamment en Angleterre, en Belgique et en Suisse.

Cofondée fin 2010 par Antoine Valat, Benjamin Ryzman et Jérôme Dilouya, InterCloud propose aux entreprises un accès dédié aux principaux fournisseurs de cloud, garantissant ainsi la qualité de service, la sécurité et le contrôle des accès. InterCloud supervise et administre son propre réseau pour fournir une connectivité privée de bout-en-bout entre les entreprises et leurs fournisseurs de cloud. On trouve parmi sa quarantaine de clients des entreprises comme Société Générale, Schneider Electric, Monoprix, Criteo, Veolia, Coreos Telecom, Kiabi ou la SNCF. InterCloud a signé des accords avec les principaux fournisseurs de solutions cloud (AWS, Google, Microsoft, Salesforce, ServiceNow…).