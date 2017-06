L’intégrateur de réseaux et de systèmes de communications Sogetrel est entré en négociations exclusives avec le groupe SFPI en vue d’acquérir Eryma, expert en matière de solutions et systèmes de sûreté pour la prévention, surveillance, maintenance et télégestion de sites.

Dans la continuité des 5 acquisitions réalisées au cours de ces 2 dernières années dans les télécoms, Sogetrel souhaite désormais renforcer ses positions dans le marché de la sûreté électronique sur IP avec l’acquisition de la société Eryma. Une acquisition visant principalement à accélérer sa croissance dans ce secteur. Le nouvel ensemble ainsi constitué afficherait un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros avec 3.300 collaborateurs, dont 70 millions d’euros dans la sûreté. Eryma réalise 38 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 285 collaborateurs.

Cette acquisition permettrait également à Sogetrel de densifier son réseau national d’agences et de conforter sa position dans les secteurs des grands comptes nationaux, des OIV (Opérateurs d’Importance Vitale) et de la Smart City. Au-delà de son portefeuille de clientèle important, Eryma a su développer des solutions très innovantes et sécurisées de sureté sur IP en mode SAAS.

« Eryma est une belle PME, très orientée IP et Services. Elle viendrait parfaitement compléter et renforcer nos positions actuelles dans le secteur de la Sureté et des Solutions Communicantes. C’est sur cette base et dans ce secteur, que nous souhaitons continuer à construire, développer et acquérir de nouvelles sociétés », explique dans un communiqué Xavier Vignon, président de Sogetrel.