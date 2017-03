La société de conseil et de services en ingénierie informatique Sikia diversifie son offre et crée Aikis Logiciels, un département dédié, comme son nom l’indique, à l’édition de logiciels. « Fortes de centaines de projets réussis pour le compte des plus grandes enseignes, nos équipes ont entrepris la création de leur propre suite logicielle modulaire. L’objectif est de permettre aux entreprises à taille humaine de simplifier la gestion de leurs opérations, de gagner en fluidité et d’offrir aux directions métiers des outils opérationnels », indique le nouvel éditeur dans un communiqué.

Douze modules SaaS activables à la demande depuis une interface unique sont proposés aux TPE, PME et ETI. On y trouve des outils pour la gestion des ressources humaines, la création de devis et de factures, le suivi des prospects et clients, des référentiels techniques, la gestion des CV, le SAV, l’e-learning ou encore des questionnaires à choix multiples.

Pour développer cette activité, Sikia annonce de nouveaux investissements, notamment en matière de R&D, le recrutement de nouveaux collaborateurs ainsi qu’un moteur intelligent, mis au point par les spécialistes en Business Intelligence de la société destiné à recouper l’ensemble des applications « afin d’afficher des tableaux de bord habituellement inaccessibles à ce niveau de tarif ».

« Les petites et moyennes entreprises recherchent des outils simples et immédiatement rentables pour professionnaliser le pilotage de leurs opérations. Notre nouvelle suite répond à ce besoin. Plus que de simples outils, elle apporte des méthodes élaborées par les meilleurs professionnels de chaque secteur », affirme le président de l’ESN, Laurent Bofhaine. « Aikis Logiciel est une solution à la carte basée sur des briques logicielles au sein desquelles nous avons concentré une somme importante d’expériences et de savoir-faire. Cela se traduit par une meilleure organisation de l’entreprise et une création de valeur rapide et durable. La solide expertise informatique de Sikia assure la cohérence globale de l’ensemble. »