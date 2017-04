Sage lance Sage 50c Ciel, une solution de gestion et de comptabilité destinée aux TPE interopérable avec Microsoft Office 365. « Avec cette nouvelle offre, Sage met à la disposition de ses utilisateurs la sécurité et la fiabilité de ses logiciels de référence en y ajoutant de nouveaux services cloud et mobiles. Sage 50c Ciel offre aux entrepreneurs du monde entier la liberté, le contrôle et l’automatisation des tâches dont ils ont besoin pour gagner en productivité : un accès aux informations de l’entreprise en mobilité, un aperçu des indicateurs clé en temps réel pour les aider à prendre des décisions plus rapidement ainsi qu’une dématérialisation des documents », indique un communiqué commun aux deux éditeurs.

La solution permet notamment la synchronisation des contacts de l’entreprise mémorisés dans Outlook et Sage 50c Ciel. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder aux informations clés des tiers (balance, encours, 5 dernières factures, notes associées, etc.) directement depuis Outlook. Elle offre également la dématérialisation et la sauvegarde des documents de l’entreprise dans Microsoft OneDrive.

« Sage 50c Ciel offre aux entrepreneurs du monde entier la liberté, le contrôle et l’automatisation des tâches dont ils ont besoin pour gagner en productivité : un accès aux informations de l’entreprise en mobilité, un aperçu des indicateurs clé en temps réel pour les aider à prendre des décisions plus rapidement ainsi qu’une dématérialisation des documents », explique dans le communiqué le directeur général de Sage Europe du Sud, Serge Masliah. « Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté d’aider les petites entreprises à tirer parti du meilleur du numérique et de la transformation actuellement en marche. La nouvelle offre de Sage 50c Ciel qui intègre la richesse des fonctionnalités de Microsoft Office 365, libère l’entreprise au profit de sa croissance », ajoute de son côté le directeur de la division PME / PMI et Partenaires de Microsoft France, Alain Bernard. « Cette nouvelle offre permet aux entrepreneurs de gérer leurs activités où qu’ils soient, à tout moment et depuis n’importe quel device et ce, en toute sécurité. Celle nouvelle offre répond à notre engagement en matière de sécurisation et de protection des données. »

Sage 50c Ciel se décline en trois versions : Essential, Standard et Premium proposées à partir de respectivement 25, 79 et 139 euros HT par mois et par utilisateur. A l’exception de la version Essential qui le propose en option, l’accès à Office 365 Business Premium est intégré. Une licence d’un an pour un utilisateur est alors offerte. Disponible en France depuis le 17 mars, l’offre comprend dès à présent l’intégration à Outlook et à One Drive. Une nouvelle version comprenant les fonctions Capture, Intelligence et Dashboard est prévue en juin.