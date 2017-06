La multiplication des cyberattaques et des vulnérabilités découvertes dans des systèmes informatiques considérés jusque-là comme fiables profite à Palo Alto, qui vient d’annoncer des résultats trimestriels bien au-dessus des prévisions des analystes., Le chiffre d’affaires généré au 3ème trimestre (clos le 30 avril) de son exercice 2017 grimpe de 25% à 431,8 millions de dollars alors que les analystes s’attendaient à 412 millions de dollars. Les revenus ont grimpé de 22% dans les Amériques, de 32% dans la zone EMEA et de 33% dans la région Asie/Pacifique/Chine. Commentant les résultats de la région EMEA au cours de sa conférence téléphonique avec les analystes, le CEO de Palo Alto Networks, Mark McLaughlin, a expliqué que la directive GDPR (nouveau règlement communautaire sur la protection des données), qui obligeait de facto les entreprises européennes à utiliser des technologies de protection à l’état de l’art, offrait d’énormes opportunités à une entreprise comme la sienne.

L’entreprise de Santa Clara peut par ailleurs se targuer d’une croissance des facturations de 12% à 544,1 millions de dollars et d’une progression des revenus reportés de 51% à 1,6 milliard de dollars. Le bénéfice non-GAAP bondit de 35% pour s’établir à 57,1 millions de dollars, soit 0,61 dollar par action, dépassant de loin les attentes des analystes qui tablaient sur 0,55 dollar par action.

Sur une base GAAP, la société enregistre en revanche une perte de 60,9 millions de dollars, ou 0,67 dollar par action, comparé à une perte de 64,1 millions de dollars, ou 0,73 dollar par action un an auparavant. Les dépenses opérationnelles ont atteint au cours du trimestre 357,2 millions de dollars, soit près de 83% du chiffre d’affaires, dont 86 millions de dollars en R&D et 226,9 millions de dollars pour la vente et le marketing. L’entreprise a en effet entrepris une réorganisation de sa force commerciale dont les effets bénéfiques se font déjà sentir a expliqué Mark McLaughlin.

La société a généré 211,2 millions de dollars de flux opérationnel au cours du trimestre. Elle a clos le mois d’avril avec 2,1 milliards de dollars en numéraire, équivalents numéraire et investissements.

Pour le trimestre en cours, la direction annonce un chiffre d’affaires compris entre 481 et 491 millions de dollars, soit une progression de 20 à 23% sur un an, et un bénéfice par action non-GAAP compris entre 0,78 et 0,80 dollar.

Ces résultats et ces prévisions ont fait bondir l’action de près de 12% dans les échanges après-bourse.