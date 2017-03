Pivotal et Google sont à l’origine de Kubo, un nouveau projet open source permettant le déploiement et la gestion des clusters Kubernetes sur tous les clouds nous apprend CRN.

Ce projet permettra à Google de mieux affronter Microsoft Azure sur le marché du cloud en entreprise a expliqué à nos confrères Jamie Shepard responsable de la stratégie chez Lumenate, un cabinet de conseil partenaire des deux sociétés. Un poil paradoxal dans la mesure où Microsoft a participé au printemps dernier à un tour de table qui a permis à la spin-off de Dell EMC de lever 653 millions de dollars, tour de table auquel participaient outre l’éditeur de Redmond, Ford, General Electric, EMC et VMware. A l’époque, le grand patron de la division cloud de Microsoft, Scott Guthrie, avait expliqué que cet investissement était destiné à permettre une intégration plus poussée entre Cloud Foundry et Azure. Le mois dernier, Microsoft a d’ailleurs officiellement annoncé le support de Kubernetes sur ACS (Azure Container Service).

« Cela va catapulter Google au-delà d’Azure. L’écosystème de Pivotal est difficile à vendre. Le support de Google ouvre plus de possibilités pour le channel », estime Jamie Shepard. Ce dernier indique que la nouvelle collaboration marque l’intérêt de Dell EMC pour le DevOps. Elle est également le signal que Google à l’intention de se consacrer davantage à l’analytique et au mouvement DevOps.

Kubo peut fonctionner aussi bien en mode on-premise que dans le cloud. La solution permet d’automatiser la gestion du cycle de vie de Kubernetes, en utilisant l’outil open source Bosh pour gérer l’infrastructure qui soutient les conteneurs gérés par l’orchestrateur, a expliqué Pivotal à nos confrères.