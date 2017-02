OVH annonce l’acquisition d’un site d’implantation pour un nouveau centre de données aux États-Unis. Situé à Hillsboro, dans l’Oregon, ce bâtiment sera le deuxième datacenter du groupe aux États-Unis après celui de Vint Hill, en Virginie, et le troisième en Amérique du Nord en comptant celui de Beauharnois au Canada. Situé à seulement 30 kilomètres de Portland, le bâtiment accueillera près de 80.000 serveurs sur une superficie de plus de 10.000 mètres carrés.

Annoncé en octobre dernier, le centre de données de Vint Hill est quant à lui déjà en construction et le recrutement du personnel est en cours. Des premières offres d’hébergement devraient être proposées dès cet été. Associé à ce dernier, situé sur l’autre front littoral, le nouveau datacenter de la côte ouest assurera redondance et évolutivité aux entreprises américaines.

Les deux centres seront équipés de la technologie propriétaire de watercooling. Ce système de refroidissement liquide doit permettre de réduire la consommation énergétique des serveurs et d’optimiser leur disponibilité et leur efficacité grâce au transfert de chaleur. « Les principales entreprises de haute technologie s’efforcent depuis des années de parvenir à refroidir leurs datacenters tout en réduisant leur consommation d’énergie », explique dans un communiqué Pascal Jaillon, vice-président Recherche et Développement d’OVH US. « Les centres de données traditionnels ont recours à une climatisation forcée coûteuse pour refroidir leurs serveurs. L’innovation d’OVH dans ce domaine n’est que la première d’une longue série sur ce marché en croissance. »