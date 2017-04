Le fournisseur de services cloud français annonce avoir 80 postes à pourvoir en CDI cette année. La société recherche des candidats possèdant une première expérience ou issus d’écoles d’ingénieurs, de d’écoles de commerce et de filières universitaires.

Se présentant comme le seul fournisseur cloud français à être implanté dans la Silicon Valley, Outscale met en avant la justesse de sa stratégie et de ses choix technologiques qui lui ont permis de s’imposer dans le paysage cloud français et international. De fait, l’année 2016 s’est conclue par une croissance de l’ordre de 30% de ses revenus, qui ont atteint 20 M€. La société a également doublé son effectif sur la période, avec désormais une centaine de collaborateurs, et revendique plus de 800 entreprises clientes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Parmi ses autres atouts séduction : la moyenne d’âge de ses équipes, qui culmine à 34 ans, sa taille humaine, sa culture de l’innovation – 30% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D – l’importance accordée à la formation continue et à la promotion des femmes. L’entreprise s’engage notamment sur le principe du « à travail égal, salaire égal » et se dit prête à des aménagements du temps de travail (télétravail, horaires flexibles, places en crèches inter-entreprises…) en fonction des situations.

Outscale participera au Talent Connection Day organisé par Cisco le jeudi 4 mai 2017, de 12 heures à 19 heures, à Issy-les-Moulineaux.