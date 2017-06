Orange Business Services enrichit ses plateformes privées, publiques et hybrides avec Flexible Engine, un nouveau cloud public d’envergure mondiale et lui associe Cloud Expert Services, un catalogue de services disponible en France après un lancement à l’international en février dernier.

Avec Flexible Engine, les clients bénéficient d’un ensemble de solutions Platfform as a Service (PaaS) et d’outils d’automatisation développés par Orange Business Services pour accélérer les développements, les déploiements et la mise à jour de leurs applications.

Flexible Engine est commercialisé et opéré par Orange Business Services et entièrement sécurisé par les experts d’Orange Cyberdefense. Son infrastructure est déjà déployée en France et en Asie, elle le sera en Amérique du Nord et en Europe du Nord d’ici la fin de l’année, puis en Afrique en 2018.

De son côté, l’offre Cloud Expert Services propose depuis l’audit et l’étude de compatibilité cloud jusqu’à la mise en œuvre du projet de migration, en passant par le design. Les entreprises peuvent aussi déléguer le management des applications dans le cloud à l’opérateur.