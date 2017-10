Récemment créé, le groupe Noveane (Aerial, ISPA Consulting et ISPA Solutions), cabinet de conseil dont la vocation est d’accompagner les dirigeants de bout en bout dans leurs projets de transformation numérique au travers d’un guichet unique, recrute environ 25 profils pour rejoindre ses différentes filiales.

Articulé autour de trois structures d’experts complémentaires, le groupe réunit 140 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros. Il souhaite s’entourer d’experts confirmés qui viendront renforcer ses équipes conseil, technique, intégration, développement et commerciale.

Quelques postes ouverts au sein du groupe sur les 12 prochains mois :

– Consultant (junior et sénior) avec maitrise du secteur de l’IT et expérience en transformation digitale

– Chef de projets multicompétence orienté ITSM

– Consultant PMO (junior et sénior) avec si possible maitrise d’un outil PPM (l’expérience dans le secteur bancaire et assurances est un plus)

– Consultant fonctionnel (junior et sénior) avec expérience sur projet d’intégration PPM si possible ou ERP, orienté AMOA

– Consultant technique (junior et sénior) avec expérience large en développement et maitrise des outils de BI

– Chef de projets pour encadrer les projets d’implémentation

« Nous souhaitons recruter des collaborateurs pour soutenir le développement des activités de notre groupe. Ce dernier s’appuie sur de solides fondamentaux et travaille au quotidien avec les grands acteurs économiques pour les accompagner au mieux dans leurs projets de transformation numérique. Nous allons investir fortement pour étoffer nos équipes opérationnelles et préparer le futur de notre groupe », explique dans un communiqué Hélène Nicat, directrice des Ressources Humaines du groupe Noveane.