Déjà implantée à Paris et Casablanca, Neoxia, ESN spécialisée dans les projets numériques orientés business, ouvre son premier bureau en région. Elle a choisi Grenoble à la fois « pour sa richesse en compétences dans les technologies numériques, la dynamique de son écosystème d’innovation, et le vivier de grands groupes et start-ups à la recherche d’experts pour réussir leurs projets de transformation digitale », explique-t-elle dans un communiqué. La société compte par ailleurs des entreprises locales telles que Mont Blanc Médias, l’Académie de Grenoble et les Hôpitaux Universitaires de Genève parmi ses clients.

Clément Séguy, 32 ans, prendra la direction opérationnelle de ce bureau. Diplômé de l’IAE de Paris, il a rejoint Neoxia en 2012 comme consultant technique. Il a pour mission d’animer l’équipe grenobloise et de piloter le développement du bureau, en étroite collaboration avec Jean-Baptiste Paccoud, associé chez Neoxia et originaire de la région.

Pour ce nouveau bureau, Neoxia recrutera d’ici fin 2018, 10 ingénieurs consultants, jeunes diplômés mais aussi des profils ayant 3 à 5 ans d’expérience, disposant de compétences en développement full stack avec une affinité pour les pratiques DevOps.