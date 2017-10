L’année 2019 pourrait être pour Microsoft celle de l’abandon total du hardware ? C’est ce que croit savoir le CEO de Canalys, Steve Brazier, dont les propos sont rapportés par The Register. A l’occasion de l’ouverture du Canalys Channel Forum EMEA qui se déroule actuellement à Venise, le patron du cabinet d’analyse a expliqué que Satya Nadella abandonnerait les lignes de produit, et en premier lieu le Surface, parce qu’il était un « software guy, un cloud guy »; rappelant au passage que le patron de l’éditeur avait déjà tourné le dos aux smartphones. « Les performances du Surface sont variables ; il y a de bons trimestres et de mauvais trimestres, mais dans l’ensemble ils ne gagnent pas d’argent. Cela n’a aucun sens pour eux de conserver cette activité », a-t-il expliqué. « Lorsque les dépenses en capital, que Satya Nadella souhaite réduire, deviennent trop visibles aux yeux de Wall Street, chacun lui dira ‘Pourquoi vous êtes-vous engagé dans une activité à faible marge ?’ »

Commentant ces propos, le président et directeur opérationnel de Lenovo, Gianfranco Lanci, a estimé que la firme de Redmond fermerait son unité PC avant 2019. « Franchement, on se demande pourquoi ils continueraient à perdre de l’argent. Faire tourner une activité hardware est pour eux un exercice très difficile. Ils doivent prendre en compte chaque détail car la marge est trop faible. »

Le directeur des ventes de Dell, Marius Haas, a quant à lui expliqué à nos confrères que Microsoft allait probablement lever le pied dans son activité PC. Il a estimé que l’éditeur utilisait le hardware pour démontrer les capacités de sa plateforme logicielle mais n’avait aucune intention de créer une large gamme de produits.

On notera aussi que l’abandon de l’activité PC faciliterait les relations avec bien des fabricants OEM, qui bien que clients, proposent des produits concurrents du Surface.

Au cours du dernier trimestre, les ventes de Surface se sont contractées de 2%. Lors du trimestre précédent, la baisse avait été plus brutale, le chiffre d’affaires du produit chutant de 26%.