La transformation numérique des entreprises de l’Hexagone dope le marché du content management révèle IDC France qui publie les chiffres clés du secteur.

Ce marché devrait générer 323 millions d’euros en 2017 et profiter d’une croissance annuelle moyenne de 8,3% pour atteindre 410 millions de chiffres d’affaires en 2020. Les trois principaux éditeurs à bénéficier de cette manne sont dans l’ordre IBM, Microsoft et Adobe.

Selon le cabinet, la transformation numérique pousse à plus d’analyse et d’investigation. Le poids de l’eDiscovery devrait ainsi croître de 3 points, passant de 14% en 2017 à 17% en 2020, au détriment des simples plateformes de gestion de contenu qui bien que nettement majoritaires avec 58% du marché en 2017 devraient voir leur poids refluer à 55% du marché à l’horizon 2020. En revanche la part de marché des systèmes cognitifs/IA et d’analyse du contenu devrait rester stable à 28%.

Comme l’ensemble du marché IT, l’ECM est dans une dynamique de migration vers le SaaS. La croissance annuelle moyenne du Software-as-a-Service est estimée à 22,7%, ce qui lui permettrait de peser 30% du marché de l’ECM en 2020. Acquia, Google et Microsoft constituent selon IDC France le Top 3 des éditeurs de solutions de content management en mode SaaS. En revanche, la croissance des solutions on premise se limiterait à 3,9% d’ici 2020.