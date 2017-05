Le groupe Qatari Mannai Corporation, qui détient environ 51% du capital et des droits de votes de Gfi Informatique, a fait savoir dans un communiqué qu’il comptait porter sa participation à 95% du capital de la société.

Lors de l’OPA de l’an dernier, Apax Partners et Boussard & Gavaudan, qui contrôlaient 80% de l’ESN, ont cédé un bloc d’actions au prix de 8,50 euros l’unité, valorisant ainsi Gfi à environ 561 millions d’euros.

Apax Partners, conjointement avec Altamir (qui détient 18,5% du capital et les droits de vote correspondants) et Boussard & Gavaudan (qui possède toujours 25,8% du capital et des droits de vote) vont céder un premier bloc d’actions représentant 29% du capital cet été et un second bloc d’actions représentant environ 15% du capital en 2018. La cession du premier bloc se fera en deux temps (juin et juillet) hors marché au prix cette fois de 8,0 euros l’action.

A l’issue de cette cession, Mannai détiendra 80% du capital et des droits de vote de Gfi alors qu’Apax Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan détiendront toujours environ 15% du capital.

Ce dernier bloc sera cédé au cours du second trimestre 2018 au prix de 8,50 euros l’action.

Mannai contrôlera alors 95% du capital. Le conglomérat s’engage toutefois à garder la société de services cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. A ce jour 4,77% des titres circulent dans le public.