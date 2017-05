Linkedin publie pour la seconde année consécutive le classement Top Companies des employeurs les plus prisés des Français. Cette liste s’appuie sur les données du réseau professionnel et les milliards d’actions réalisées par ses 500 millions de membres, dont 14 millions en France. « Chaque jour des millions de personnes viennent sur LinkedIn pour s’informer sur leur secteur d’activité dans le but de trouver un nouvel emploi, de faire évoluer leur carrière ou de recruter de nouveaux collaborateurs. Pour la deuxième année consécutive, nous avons analysé les milliards d’actions ainsi générées pour réaliser ce classement Top Companies, explique dans un communiqué Sandrine Chauvin, rédactrice en chef France chez LinkedIn. Grâce à cette liste, les candidats à la recherche d’un d’emploi peuvent s’informer sur les entreprises avant de postuler. Elle met également à la disposition des employeurs des informations leur permettant de mieux attirer, mais aussi de fidéliser les meilleurs talents. »

Parmi les 25 premières entreprises citées figurent aux premières places les entreprises du luxe. Sont également bien représentés les fleurons de l’industrie et de la banque ainsi que les grands groupes du CAC 40. Le secteur de la vente en ligne et du marketing numérique sont également présents. Vente-privee.com (15ème), Criteo (19ème), et Showroomprive.com (22ème) s’affichent ainsi à côté des grands groupes. Sont aussi bien placés quelques groupes de conseil en technologies ou partiellement actifs dans ce domaine tels qu’Alten (7ème), Akka Technologies (13ème), Deloitte (18ème) et Wavestone (20ème). En revanche aucun poids lourd de l’IT ni aucune ESN de grande envergure ne fait apparemment rêver les Français. Curieux non ?