Poursuivant sa démarche engagée depuis plusieurs années auprès de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), l’éditeur de solutions de cybersécurité Stormshield obtient une nouvelle qualification : le niveau standard pour sa gamme de protection des données Stormshield Data Security (SDS).

Cette nouvelle qualification s’inscrit dans l’approche globale de l’éditeur, qui vise à certifier et qualifier l’ensemble de ces produits au plus haut niveau de confiance. Elle complète ainsi les certifications et qualifications obtenues récemment : la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) de la solution Sni40 pour la protection des environnements industriels et IT ainsi que la certification et la qualification des solutions de protection réseaux Stormshield Network Security.

La qualification de SDS atteste de son haut niveau de sécurité et de confiance et garantit aux administrations mais également aux entités publiques ou privées, un niveau de protection maximal. Cette qualification fait suite à la certification critères communs EAL 3+ obtenue par SDS en début d’année 2017. Stormshield est également agréé pour la protection des informations sensibles de niveau diffusion restreinte (France, OTAN ou UE).

Pour accorder sa certification, l’ANSSI procède à des contrôles détaillés des codes sources, à des tests de vulnérabilités ainsi qu’à un audit organisationnel physique de l’entreprise (accès aux locaux, protection du code source…).