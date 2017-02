Le Néerlandais Frank Slootman abandonne son poste de CEO chez ServiceNow, qu’il occupait depuis avril 2011. ll conservera ses fonctions de président du conseil d’administration jusqu’au 3 avril prochain, date à laquelle il quittera le fournisseur de services cloud aux entreprises. Les raisons de ce départ ne sont pas précisées.

Il est remplacé par John Donahoe (photo) qui fut jusqu’à la scission intervenue en 2015 entre PayPal et eBay, le CEO du site de vente en ligne. A l’époque Forbes évoqua un parachute doré de 23 millions de dollars.

Sous sa direction, eBay a plus que doublé ses revenus qui ont dépassé les 18 milliards de dollars, la valorisation de la société grimpant de 250% à 80 milliards de dollars. John Donahoe siège toujours au conseil d’administration de PayPal, dont il assure la présidence, ainsi qu’à ceux de Nike et Intel.

Ce diplômé du Dartmouth College (New Hampshire), par ailleurs détenteur d’un MBA de la Stanford Graduate School of Business en Californie, a derrière lui près de 30 années d’expérience dans le management. Il a commencé sa carrière en 1982 en tant qu’associé consultant chez Bain & Company où il a œuvré pendant plus de 23 ans. Il en fut notamment le président et CEO de 1999 à 2005. Il rallia ensuite eBay pour y prendre la présidence de la division Marketplaces.

C’est donc une grosse pointure que s’offre ServiceNow.