Cela bouge à la tête d’eBay. Le CEO du spécialiste de la vente aux enchères en ligne, Devin Wenig (photo), quitte son poste rapporte le Silicon Valley Business Journal.

Devin Wenig, qui occupait également le titre de président et était administrateur de la société, travaillait pour eBay depuis plus de huit ans, dont la moitié en tant que CEO. Il a rejoint la firme de San Jose après plus de trois années passées à la tête de Thomson Reuters Markets à New York.

Le conseil d’administration a nommé Scott Schenkel, jusqu’à présent senior vice-président et directeur financier de la société, en tant que CEO par intérim. Il se met par ailleurs en quête d’un nouveau CEO au sein ou à l’extérieur de l’entreprise.

« Au cours de ses 12 années passées chez eBay, Scott a démontré qu’il était un dirigeant efficace et dynamique qui connaît notre entreprise de fond en comble », explique dans un communiqué Thomas Tierney, président d’eBay. « Il a collaboré étroitement avec nos équipes pour exécuter notre stratégie. Nous sommes convaincus que l’expérience de Scott chez eBay lui permettra de diriger efficacement l’entreprise pendant cette période. »

Comme il se doit, Thomas Tierney loue dans le document les compétences de Devin Wenig. « Devin a été un défenseur infatigable de l’amélioration des activités, particulièrement faisant progresser la société après l’essaimage de PayPal. En effet, eBay est plus fort aujourd’hui qu’il ne l’était il y a quatre ans », écrit-il en ajoutant toutefois qu’un changement de dirigeant s’imposait. « Malgré ces progrès, compte tenu de plusieurs facteurs, Devin, de même que le conseil d’administration estiment qu’un nouveau CEO est ce qu’il y a de mieux pour la société actuellement. »

Le communiqué de presse semble établir un lien entre le changement de direction et la cession envisagée de certains des actifs acquis par eBay au fil des ans. « EBay indique que l’examen opérationnel précédemment annoncé est en cours et qu’une annonce est prévue cet automne. En outre, l’examen stratégique du portefeuille d’actifs, y compris StubHub et l’eBay Classifieds Group, se poursuit avec l’assistance de Goldman Sachs & Co. LLC. », conclut le document.