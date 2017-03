ITS vient de publier les résultats de son exercice 2016. Le chiffre d’affaires recule de 1,7% par rapport à 2015 pour atteindre 188,8 millions d’euros. La bonne santé de l’activité « hosting, cloud et services managés » (20,4 millions d’euros / +7,3%) et la légère progression de l’activité « prestations de services » (80,3 millions d’euros +0,5%) compensent le recul des « ventes d’infrastructures / intégration » (88,1 millions d’euros / -5,6%).

Un meilleur taux d’activité sur les effectifs facturables et le contrôle des coûts permettent au résultat opérationnel courant de progresser de 26% à 6,3 millions d’euros. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 3,3%, légèrement supérieure aux dernières attentes du groupe. Le résultat opérationnel est en revanche impacté à hauteur de 1,9 million d’euros par des charges exceptionnelles : une provision suite à un redressement URSSAF d’un montant total de 0,7 million d’euros et une provision de 1,2 million d’euros liée à la perte en appel en mars 2017 d’un litige portant sur le paiement d’un complément de prix datant du rachat de Seevia Consulting en 2005. Après comptabilisation d’un résultat financier de -0,3 million d’euros et d’une charge d’impôt de -1,7 million d’euros, le résultat net de l’exercice ressort à 2,2 millions d’euros, en baisse de 12%.

Au 31 décembre 2016, les capitaux propres du groupe atteignaient 47,0 millions d’euros pour un taux d’endettement de 3%. La trésorerie brute et disponible du groupe s’élevait à 9,5 millions d’euros, en progression de 2,2 millions d’euros sur un an.

Le conseil d’administration a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale le maintien du versement d’un dividende de 0,10 euro par action.

En 2017, ITS Group entend poursuivre l’amélioration de sa marge opérationnelle courante. L’accélération de la croissance sur les activités « hosting, cloud et services managés » et « prestations de services » est également attendue en 2017 grâce à la croissance organique (récurrence des contrats et croissance des effectifs) et à la croissance externe. L’ESN annonce ainsi une « stratégie ambitieuse d’acquisitions ciblées. Plusieurs dossiers seraient déjà à l’étude.