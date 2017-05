En ce lendemain d’annonce d’un nouveau gouvernement, Didier Fauque revient sur la nomination du nouveau secrétaire d’État chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, dont il souligne la jeunesse, 33 ans.

Didier Fauque évoque par la suite les métiers et le positionnement de SQLI. Il parle « d’expérience connectée » autrement dit la capacité d’offrir aux clients la possibilité d’utiliser toutes les technologies du « digital » pour enrichir l’expérience utilisateur. A titre d’exemple il cite la collaboration avec le groupe Nespresso que SQLI accompagne depuis plus de 8 ans dans le déploiement mondial de leur application de Ecommerce mais aussi dans le développement de leur application mobile.

Il cite également Airbus et la mise en place d’un CMS.

Pour en savoir plus et découvrir cet entretien dans son intégralité consultez notre vidéo ci-dessous.