Warren Buffet n’a plus confiance dans IBM. Le milliardaire américain qui, au travers de son fonds d’investissement Berkshire Hathaway, était au 31 décembre le plus gros actionnaire de la société avec 81 millions d’actions (soit 8,54% du capital), a vendu un tiers de sa participation depuis le début de l’année révèle CNBC. « Je n’évalue plus IBM de la même manière qu’il y a six ans lorsque j’ai commencé à acheter. J’ai revu cela un peu à la baisse », a déclaré « l’oracle d’Omaha » à nos confrères. Il a expliqué qu’IBM n’avait pas obtenu les résultats qu’il attendait – et que le management d’IBM prévoyait – lorsqu’il a débuté ses achats. « Si vous regardez ce qu’ils projetaient et la manière dont ils envisageaient le développement de l’activité vous verrez qu’ils ont surtout rencontré une concurrence assez rude. IBM est une grande et solide entreprise mais ils ont affaire à des concurrents tous aussi grands et solides. »

Berkshire Hathaway possède encore plus de 50 millions d’actions de Big Blue, ce qui en fait encore un des principaux actionnaires de la société. Warren Buffet a indiqué que la baisse des cours actuelle l’empêchait de poursuivre ses ventes d’actions.