HPE vient de participer, aux côtés de Menlo Ventures, Canvas Ventures et Redpoint Ventures, à une levée de fonds de 22 millions de dollars en faveur de Platform9. Co-créée et dirigée par Sirish Raghuram, un ancien responsable de VMware, cette jeune pousse née en 2013 à Sunnyvale (Californie) propose des solutions d’administration et de déploiement d’OpenStack et de Kubernetes en mode SaaS. Elle a noué des partenariats avec Amazon, Microsoft et Google. Platform9 et QNAP ont par ailleurs développé conjointement une solution de stockage en environnement OpenStack. La startup a levé à ce jour 36,5 millions de dollars. Elle revendique la gestion de plus de 200 clouds hybrides dans le monde et une progression de 360% de sa base de clients en 2016.

Selon un billet publié sur Seeking Alpha par l’analyste financier et CEO de VentureDeal.com, Donovan Jones, cet investissement – dont l’étendue n’est pas révélée – permettrait à HPE de se positionner pour un rachat futur de Platform9. Son investissement financier fournira en effet au constructeur l’occasion de suivre de près l’évolution de la société et d’en évaluer tout le potentiel.

La firme de Palo Alto a réalisé 4 acquisitions depuis le début de l’année : celles de Nimble Storage (1,09 milliard de dollars) et de SimpliVity (650 millions de dollars), ainsi que celles de Niara et de Cloud Cruiser, dont les conditions financières n’ont pas été dévoilées.