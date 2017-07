Google a confirmé l’acquisition d’Halli Labs, une toute jeune pousse (sa première apparition publique remonte au 22 mais dernier) basée à Bangalore (Inde). Les conditions financières de l’opération ne sont pas communiquées. Halli Labs se concentre sur le développement de solutions d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine pour résoudre « de vieux problèmes ». Dans un bref communiqué, la startup annonce qu’elle va rejoindre l’équipe Google « pour aider à mettre plus de technologies et d’informations dans les mains de plus de gens autour du monde ». L’acquisition a ensuite été confirmée par un tweet de Caesar Sengupta, vice-président Product Management chez Google.

Taj Meadows, un porte-parole de Google vient à son tour de valider l’information dans un email envoyé à TechCrunch. « Ils rejoindront notre équipe qui se concentre sur le développement de produits destinés au prochain milliard d’utilisateurs qui se mettront en ligne, particulièrement en Inde », peut-on lire dans le document. Aucune information sur la société n’est fournie. Selon nos confrères, son fondateur est Pankaj Gupta, un data scientist indien au parcours intéressant. Il a notamment participé à la personnalisation de Twitter et été directeur technique d’un concurrent indien d’Airbnb, à présent disparu.

Lors d’une présentation de produits en octobre dernier, le CEO de Google, Sundar Pichal, avait affirmé que sa société avait une longueur d’avance sur ses concurrents en matière d’intelligence artificielle. Apparemment, à Mountain View on n’envisage pas de se laisser rattraper.