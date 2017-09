A l’exception de celui de l’international, tous les indicateurs sont au vert chez Groupe Open. Au premier semestre l’ESN affiche en effet un chiffre d’affaires en hausse de 6,3% à 162,5 millions d’euros, grâce en grande partie aux secteurs d’activité porteurs que sont la banque-assurance-finance, le secteur public, l’énergie et les transports. Le résultat opérationnel courant bondit de 14,7% à 11,7 millions d’euros, soit une marge de 7,2% (+0,5 point). Le résultat opérationnel gagne 9,6% et atteint 10,3 millions d’euros, ceci malgré l’attribution d’actions gratuites au management pour un coût de 1,1 millions d’euros. Enfin, le résultat net des activités poursuivies progresse de 5,7% pour s’établir à 5,6 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires enregistré dans l’Hexagone s’affiche en hausse de 7,4% à 151,8 millions d’euros. En revanche, fortement pénalisé par l’activité aux Pays-Bas, le revenu de l’international recule de 6,3% à 10,8 millions d’euros.

Au 30 juin, l’effectif productif était de 3.700 collaborateurs, contre 3.500 collaborateurs un an plus tôt.

Pour l’exercice en cours, le groupe confirme ses objectifs, soit une progression du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant. par ailleurs, il se dit confiant dans l’atteinte de son objectif à l’horizon 2020 : 500 millions d’euros de chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant de 50 millions d’euros. Pour atteindre ces objectifs, il compte sur une forte croissance externe. Dans ce cadre, il a étoffé son portefeuille de société cibles dont la taille visée a été élargie. Précisons que Groupe Open dispose d’une trésorerie et équivalents de trésorerie de 25,4 millions d’euros.