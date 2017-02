Après avoir œuvré à la structuration de son activité sécurité en 2016, le groupe Newlode poursuit son développement en donnant une consistance à sa filiale Skyloop, spécialisée dans les projets d’architecture Cloud. Newlode vient pour cela d’en confier la direction générale à un ex-chargé de comptes EMC, Anthony Martinage, avec pour mission de faire décoller le business cloud du groupe. « Nous allons proposer à nos clients notre expertise et nos méthodologies pour les aider à bâtir des infrastructures élastiques de type cloud hybride », détaille Anthony Martinage.

Cinq ingénieurs, en cours de recrutement, l’appuieront dans sa mission. Newlode recherche des profils séniors porteurs de compétences transverses dans l’automatisation, l’orchestration, le stockage, la virtualisation, la conteneurisation, la sécurité et les solutions de Cloud public, notamment Azure et AWS.

Skyloop pourra également s’appuyer sur les expertises des autres entités du groupe, notamment celles de Cheapset, sa filiale dédiée à l’intégration d’infrastructures systèmes et réseaux, et celles d’Optalia, sa filiale dédiée à l’intégration de solutions de sécurité. Cette dernière a rejoint le groupe en mai dernier et a mutualisé l’ensemble des compétences sécurité déjà existantes dans le groupe.

Newlode revendique ainsi un large panel d’expertises via ses partenariats historiques avec Dell EMC, F5 Networks, Palo Alto Networks, Nutanix, Skyhigh Networks, Splunk, Okta… et plus récemment Phantom Cyber, ThreatQuotient ou ExtraHop.

Prochaine étape pour Newlode, la structuration de son activité Big Data sous la marque Dataload aujourd’hui encore en mode évangélisation mais qui bénéficiera demain d’une équipe autonome au même titre que les autres filiales du groupe.

Newload a achevé son exercice 2016 fin septembre dernier sur un chiffre d’affaires consolidé de 7,5 M€ et compte désormais 21 salariés répartis essentiellement entre ses filiales Cheapset et Optalia. Pour l’exercice en cours, le groupe vise 10 M€ et espère créer dix nouveaux postes.