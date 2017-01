Global Knowledge veut tripler ses revenus provenant du channel et augmenter la part – aujourd’hui de 15% – de ce dernier dans le chiffre d’affaires de la société. Le spécialiste de la formation et de la certification vient pour cela de recruter un vice-président Channel Sales. Le premier de son histoire. Le poste a été confié à Aaron Mills qui était jusqu’à l’été dernier vice-président d’HPE, en charge des ventes auprès des PME, des services gouvernementaux et des collectivités publiques pour le continent américain.

Aaron Mills a expliqué à CRN qu’il souhaitait tripler dans les trois ans le chiffre d’affaires issu de la vente indirecte pour accompagner « les changements de l’industrie ». Il envisage pour cela de mettre en place un nouveau programme de crédits de formation (Global Training Credits ou GTC) ainsi qu’un système de protection et d’enregistrement des transactions, avec pour ambition de recruter des partenaires ciblant les grandes entreprises et les grosses PME.

Aaron Mills ambitionne de passer de 178 partenaires actuellement à plus de 250. Il espère ainsi profiter de la confluence de deux tendances que sont la réduction des formations internes et la croissance du besoin de formation engendrée par les changements de plus en plus rapides qui se produisent dans les domaines du cloud, de la sécurité et du SDDC (software defined datacenter).

Le programme GTC sera vendu uniquement par le channel. Les commerciaux de Global Knowledge seront toutefois intéressés à ces ventes qui entreront dans leurs quotas d’affaires.

Dans le cadre du programme, les utilisateurs pourront consommer des formations quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent (y compris dans d’autres pays où la société est présente). Ils pourront par ailleurs, selon leurs besoins, passer d’une technologie et d’un domaine à l’autre. « Global Knowledge a de loin le plus vaste et le plus hétérogène des ensemble de cours », a affirmé Aaron Mills à nos confrères de CRN.