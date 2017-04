Agé de 45 ans, Franck Le Tendre rejoint Dropbox en tant que directeur général France et Europe de l’Ouest. Il prend la succession de Philippe Plichon qui a quitté la société en septembre dernier. Depuis lors, celle-ci était officiellement dirigée directement depuis les Etats-Unis.

De formation INSEEC et ESCP, Franck Le Tendre était jusqu’à présent le CEO et vice-président Europe de l‘Ouest de SynerTrade, où il supervisait plus de 80 collaborateurs, et dont il a favorisé la croissance en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie entre 2011 et 2017. Il a également travaillé pendant 4 ans chez Unica (racheté par IBM) et 6 ans chez SAP avant de rejoindre Pursway où il a occupé des fonctions de direction générale et de direction des ventes.

« Nous sommes très heureux que Franck rejoigne notre équipe, il dispose d’une solide expérience associée à une vision ambitieuse pour répondre aux défis qui sont les nôtres. Nous venons de franchir le cap du milliard de dollars de chiffre d’affaires récurrent et poursuivons notre développement sur le marché européen qui porte un fort potentiel de croissance », commente dans un communiqué le vice-président EMEA de Dropbox, Philip Lacor.

Le service de stockage et de partage de documents en ligne, qui fêtera son dixième anniversaire en juin prochain, a su conquérir plusieurs centaines de milliers de clients particuliers. Il s’appuie désormais sur cette base pour se développer sur le marché professionnel. Dropbox revendique plus de 200.000 entreprises clientes parmi lesquelles Adidas, Hyatt, HP, National Geographic, Spotify, Kayak ou encore Yahoo.