Equinix annonce la finalisation de l’acquisition d’Itconic, une société spécialisée dans la fourniture de solutions de datacenters, de connectivité et d’infrastructures cloud en Espagne et au Portugal, et de CloudMas, une filiale d’Itconic spécialisée dans la promotion de l’adoption et de l’utilisation par les entreprises des services de cloud. Le fournisseur d’interconnexions et de datacenters a racheté ces entreprises dans le cadre d’une transaction en espèces d’un montant de 215 millions d’euros auprès du Carlyle Group. Cette transaction inclut cinq datacenters à Madrid, Barcelone, Séville et Lisbonne, agrandissant la plateforme Equinix à la péninsule ibérique. L’accord a été signé le 8 septembre 2017 et l’acquisition a été finalisée le 9 octobre 2017.

Grâce à cette opération, le portefeuille de centres de données Equinix International Business Exchange (IBM) sera donc élargi de 322.000 m2 brut d’espace supplémentaire. Itconic a généré 55,5 millions d’euros de revenus annualisés au 2ème trimestre. L’acquisition permet l’intégration de plus de 250 employés à l’équipe d’Equinix en Europe. De nombreux membres de l’équipe CloudMas ont obtenu des certifications ayant trait au déploiement et à la fourniture de services sur les principales plateformes cloud.

En début de semaine, Equinix a par ailleurs finalisé pour 93 millions de dollars l’acquisition d’un nouveau datacenter à Istanbul (Turquie), baptisé IS2. Ce dernier réalise un chiffre d’affaires annualisé de 2,5 millions de dollars. Avec ces transactions, la société gère à présent plus de 185 centres de données IBX dans 48 marchés.