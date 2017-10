En injectant 10 millions d’euros dans la société, EPF Partners entre au capital de Squad, aux côtés des managers qui conservent le contrôle du cabinet de conseil et d’expertise. Ce dernier va utiliser cet argent pour accélérer sa croissance et réaliser différentes acquisitions afin de renforcer son offre.

Avec un chiffre d’affaires prévu en 2017 de l’ordre de 27 millions d’euros et réunissant près de 300 collaborateurs répartis sur cinq agences (Paris, Aix-en-Provence, Sophia-Antipolis, Toulouse et Lyon), Squad intervient sur trois pôles d’expertises complémentaires et articule son offre autour de la cybersécurité, de la virtualisation des infrastructures et du développement d’applications. Un positionnement qui lui permet d’enregistrer une belle croissance et de se positionner face aux enjeux digitaux des grands comptes.

Squad va lancer utiliser les fonds investis par EPF Partners pour mettre en place une nouvelle stratégie de développement conjuguant croissance organique, grâce au recrutement de nouveaux experts, et croissance externe en particulier pour renforcer son pôle cybersécurité ou pour étendre ses implantations géographiques. Il espère ainsi réaliser un chiffre d’affaires de plus de 60 millions d’euros en 2021. « Nous sommes enchantés d’accueillir EPF Partners à notre capital. Nous bénéficions de tous les fondamentaux industriels pour mener à bien notre croissance. Notre objectif est de nous positionner comme le partenaire clé pour des grands comptes désireux de s’appuyer sur un système d’information, des applications et des infrastructures sécurisés et performants », déclarent dans un communiqué Marc Brua et Éric Guillerm, les co-fondateurs de Squad.

EPF Partners a rejoint Apax Partners au cours de l’été et est devenu Apax Partners Development. La société est un spécialiste reconnu du capital investissement SmallCap en France avec 20 années d’ancienneté, 83 opérations réalisées pour plus de 350 millions d’euros investis, et 68 cessions.