L’éditeur de logiciels d’infrastructures de données DataCore Software a nommé Carrie Reber en tant que vice-présidente du marketing mondial. Elle prendra la tête de toutes les initiatives liées aux ventes et aux canaux de distribution de l’entreprise. Carrie Reber dispose d’une large expérience dans la mise en place et la direction d’équipes marketing, dans l’élaboration et la gestion de plans de positionnement et de communications stratégiques et dans la mise en valeur de la marque pour des entreprises de logiciel en B-to-B.

En 20 ans d’activité, elle a occupé le rôle de vice-présidente du marketing international chez Datto après avoir tenu des fonctions exécutives chez Infinio. Elle a également contribué à la mise en place de toute l’organisation marketing et des initiatives de mise sur le marché de Veeam. Ses expériences antérieures incluent, entre autres, la direction des relations publiques chez Quest Software, et divers postes marketing dans des entreprises telles que Aelita Software, Legent Corp. et CompuServe.