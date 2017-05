« Ce trimestre a vu une percée extraordinaire d’HP. C’est aussi la première fois que les systèmes personnels et l’impression enregistrent de la croissance simultanément depuis 2010. Nous avons réalisé de solides performances dans tous les domaines, dans toutes les régions et sur tous les indicateurs financiers clés », se réjouit le CEO d’HP Inc, Dion Weisler, dans un communiqué. Il est vrai que le deuxième trimestre fiscal du constructeur s’est clos le 30 avril avec des ventes de PC en hausse d’un peu moins de 10% (7,66 milliards d’euros) et une progression des facturations d’imprimantes de plus de 2% (4,74 milliards de dollars), générant ainsi, après quelques ajustements,12,39 milliards de dollars de chiffre d’affaires (+7%). Côté PC, les notebooks (+17%) et les stations de travail (+7%) sont en croissance, les desktops enregistrent quant à eux une baisse limitée à 1%. La marge opérationnelle est de 3,2%.

Côté impression, les ventes de fournitures (la vache à lait de la division, +2%), les systèmes professionnels (+3%) et le segment grand public (+4%) affichent d’honorables performances. La marge opérationnelle est ici de 17,4%.

Impacté notamment par des charges liées des restructurations et à l’acquisition de l’activité impression de Samsung, le résultat d’exploitation recule d’un peu plus de 2,5% à 818 millions de dollars. Le bénéfice net baisse quant à lui de 15% pour s’établir à 559 millions de dollars, ou 0,33 dollar par action (versus 660 millions de dollars ou 0,38 dollar par action un an auparavant), des chiffres conformes aux prévisions.

Au cours du trimestre, HP Inc. A généré 455 millions de dollars de dollars de flux de trésorerie. Au 31 avril, le constructeur disposait de 6,22 milliards de dollars en numéraire, équivalents numéraires et investissements.

Pour le trimestre en cours, la direction prévoit un bénéfice par action GAAP de 0,36 à 0,40 dollar par action. Pour l’ensemble de l’exercice, il table sur un bénéfice par action compris entre 1,42 et 1,52 dollar.