L’éditeur de solutions cloud de gestion du capital humain Cornerstone OnDemand annonce l’ouverture début 2018 de deux nouveaux datacenters européens, situés en France et en Allemagne. Ces centres de données seront, précise l’éditeur américain, en stricte conformité avec les réglementations européennes, pour offrir aux clients de nouvelles options géographiques quant au stockage de leurs données.

Cornerstone revendique l’un des plus grands réseaux de données partagées sur les talents, issu de plus de 17 ans d’expertise des ressources humaines ainsi que 2.900 entreprises clientes et 30 millions d’utilisateurs de ses solutions dans le monde. Cornerstone exploite actuellement quatre centres de traitement aux États-Unis et au Royaume-Uni, hébergeant plus d’un pétaoctet de données… Ces deux nouvelles implantations permettront d’accroître sa capacité de traitement.

« L’ouverture de centres de traitements sur des sites européens offrira de nouvelles perspectives à nos clients, notamment en leur permettant de stocker leurs données plus près du coeur de leurs activités. Il s’agit d’une nouvelle preuve de notre réussite et de notre stratégie continue d’investissement sur le continent européen. Nous sommes particulièrement fiers d’investir en France, un marché très important pour nous », explique dans un communiqué Vincent Belliveau, vice-président exécutif et directeur général EMEA de Cornerstone OnDemand.