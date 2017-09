Coheris, éditeur français de référence de solutions CRM et analytiques (pilotage de la performance et applications prédictives), annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2017 clos le 30 juin 2017.

Le chiffre d’affaires total s’établit à 7,07 millions d’euros, contre 7,72 millions d’euros un an plus tôt. Le chiffre d’affaires licences représente 25 % de ce montant. Les revenus récurrents de maintenance sont stables depuis plusieurs semestres et pèsent 40 % du chiffre d’affaires. Enfin, les services associés représentent 35 % des revenus. La maîtrise des charges permet de dégager une rentabilité de 5% malgré le recul du chiffre d’affaires de 0,65 million d’euros par rapport au premier semestre 2016. Le résultat opérationnel courant est de 0,39 million d’euros contre 0,71 million d’euros pour la même période de 2016. Le résultat net est positif à 0,35 million d’euros soit 5 % du chiffre d’affaires, contre 0,43 million d’euros au premier semestre 2016.

La trésorerie nette à fin juin 2017 était de 4,11 millions d’euros, en forte augmentation par rapport au 31 décembre 2016 (2,27 millions d’euros) et au 30 juin 2016 (3,16 million d’euros). Au cours du 1er semestre 2017, la variation nette de trésorerie était de 1,84 million d’euros avec un flux d’activité de trésorerie de 2,81 millions d’euros et des investissements en matière d’innovation pour 1,09 million d’euros.

« Nous nous réjouissons de la performance du premier semestre 2017 qui, malgré un début d’année caractérisé par un attentisme fort et un effet de base défavorable, s’inscrit dans la continuité du second semestre 2016. Dans ce contexte, la maîtrise du point mort, le niveau élevé des revenus récurrents et la dynamique en matière d’activité auprès de notre portefeuille clients permet de réaliser un premier semestre 2017 rentable, confirmant le retour à la profitabilité effectué en 2016. La trésorerie de l’entreprise augmente, renforçant les fondamentaux financiers de Coheris. Nous poursuivons nos investissements en innovation avec une activité produits dense et plusieurs lancements au second semestre », commente dans un communiqué la présidente-directrice générale de Coheris, Nathalie Rouvet Lazare.