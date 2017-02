Claranet va poursuivre ses achats à marche forcée a indiqué le CEO de l’hébergeur britannique Charles Nasser à Channelnomics. « Je vois tout un tas d’opportunités, nous ne voulons pas ralentir. Notre activité dépendra de chaque territoire. Nous regardons comment renforcer notre présence où nous opérons déjà. Nous continuerons à chercher. Je serais surpris si nous n’en faisions pas plus. »

La société a ouvert une filiale à Milan, la première création organique depuis le lancement de la filiale allemande en 2000. Un choix mûrement réfléchi. Charles Nasser estime que l’Italie est le plus important marché sur lequel il n’est pas présent. Il ne prévoit toutefois pas de nouvelles créations de filiales dans d’autres pays à court terme. « Nous sommes à présent dans huit pays. Nous avons ouvert deux nouveaux pays, l’un à travers une acquisition au Brésil, et à présent l’Italie (…). Nous n’envisageons pas actuellement de nouvelles créations géographiques. Notre priorité est désormais de croître dans les territoires où nous sommes déjà présents, pas d’en créer de nouveaux. » C’est l’ancien PDG du Français Diademys, acquis l’été dernier, Fabrice Tetu, qui prend en charge l’Italie. Il devrait compter sous ses ordres entre 30 et 40 personnes d’ici la fin de l’année. » Nous couvrons bien le secteur du cloud public en France et au Royaume-Uni, de même qu’en Espagne et au Portugal, et nous voulons apporter le soutien des opérations françaises aux opérations italiennes. C’est quelque chose qui a bien fonctionné jusqu’à présent », estime Charles Nasser.