Centile Telecom Applications, spécialiste du développement de plateformes de communications unifiées pour opérateurs et intégrateurs, s’installe dans de nouveaux locaux à Sophia Antipolis en vue d’accueillir de nouveaux collaborateurs, de renforcer ses activités clients et R&D. Dans ce contexte, une campagne de recrutement est en cours dont la moitié a déjà été pourvue.

Par ailleurs, Centile annonce avoir lancé un plan d’investissement significatif pour faire évoluer l’ensemble des processus techniques, commerciaux et marketing afin d’accroitre sa qualité de service et de répondre plus efficacement aux attentes de ses clients en France et à l’international. A titre d’exemple, le groupe a notamment étendu sa présence au Royaume-Uni qui se positionne comme un marché clé pour la société.

« Notre positionnement industriel nous permet de connaitre un développement soutenu auprès de l’ensemble des opérateurs, et fournisseurs de services. Nous avons donc fait le choix de renforcer significativement nos différentes équipes, de moderniser nos infrastructures et d’intégrer nos nouveaux locaux qui permettront à nos collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions. L’un des objectifs de ce déménagement est notamment de renforcer notre attractivité en offrant un espace de travail propice à une meilleure collaboration entre nos équipes et celles de nos partenaires et clients : formations, etc. C’est également l’occasion d’anticiper nos futurs recrutements et de séduire de nouveaux talents », indique dans un communiqué le directeur général de la société, Bertrand Pourcelot.