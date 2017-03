CaiLabs va intégrer de mi-avril à fin juin le campus new yorkais d’Impact USA, le programme d’accélération de startups de Business France Bpifrance. Un programme par lequel 34 startups sont déjà passées depuis 2014. Avec des résultats enviables : ses startups ont ainsi levé plus de 77 millions de dollars pendant ou à l’issue d’Impact USA, soulignent ses promoteurs. Ils ont également dénombré plus de 200 contrats commerciaux signés aux Etats-Unis grâce à Impact et une augmentation de 50% de l’effectif des startups accompagnées dans le cadre d’Impact (486 emplois créés à l’issue du programme dont 389