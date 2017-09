L’opérateur cloud Bretagne Télécom annonce une croissance de plus de 23% en 2016 et prévoit d’atteindre ses objectifs ambitieux pour la fin de l’année 2017. Avec un effectif total de 45 collaborateurs, la PME a dégagé un chiffre d’affaires de 11,2 millions d’euros l’an dernier et prévoit d’atteindre les 15 millions d’euros en 2017. L’activité de communication unifiée représente la plus grande partie de son chiffre d’affaires (64%). Elle a connu une croissance de 22% par rapport à 2015 grâce à l’investissement réalisé dans les infrastructures téléphoniques. L’attrait des grands comptes pour la fibre optique dédiée et les réseaux multisites sécurisés ont engendré une augmentation de 56% de l’activité Data (réseaux Très Haut Débit, VPN/MPLS, sécurité des réseaux) qui représente aujourd’hui 17% des revenus. L’externalisation du Système d’Information (cloud privé et hybride, infogérance, bureaux virtuels hébergés…) représente quant à elle 16% du chiffre d’affaires après une croissance de 80% par rapport à l’exercice 2015. Forte d’une certification ISO 27001, Bretagne Télécom a su convaincre des entreprises d’externaliser leur SI pour profiter des capacités d’hébergement du datacenter de l’opérateur à Rennes.

L’année 2017 a débuté par un premier semestre positif qui devrait permettre à Bretagne Télécom – selon ses projections – d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 15 millions d’ici la fin de l’année, soit une croissance de plus de 29%. De nombreux projets sont en cours : mise en place de nouvelles solutions de convergence fixe/mobile et d’applications clients, diversification de la gamme de produits cloud, avec l’ajout d’offres comme le stockage en ligne hébergé en France, ou encore le backup et la réplication. L’opérateur va par ailleurs participer à l’amélioration des zones blanches à l’Ouest en s’appuyant sur ses infrastructures de fibre dédiée.