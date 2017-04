Suivant la tendance générale, Axway accentue son virage vers le cloud qui représente plus de 45% des licences au premier trimestre. Avec une croissance organique de 23,7%, le chiffre d’affaires issu du nuage – qui pourrait représenter en année pleine 50% du revenu des licences -, prend désormais le relais de l’activité traditionnelle de licences. Compte tenu de cette évolution, l’éditeur-intégrateur indique qu’il va désormais présenter cette activité – qui était jusqu’à la fin de l’année dernière intégrée à l’activité Services – de façon plus explicite dans son bilan.

Le chiffre d’affaires du cloud atteint 7,3 millions d’euros soit une croissance de 23,7% à périmètre et taux de change constants. Les revenus des licences traditionnelles reculent de 22,8% (de 24,2% en organique) sur un an à 9,6 millions d’euros. Véritable vache à lait du groupe, la maintenance génère 37,3 millions d’euros. C’est 7,4% de mieux (5,7% en organique) qu’un an auparavant. Si on y ajoute les revenus du cloud, l’activité récurrente d’Axway représente 44,6 millions d’euros au 1er trimestre, soit 65,1% du revenu total et une croissance organique de 8,3%. Enfin, les services (qui comme on l’a vu ne comptabilisent plus le cloud) pèsent 14,4 millions d’euros. En données brutes c’est 21,2% de moins qu’il y a un an. Cela représente toutefois une croissance organique de 2%.

Le chiffre d’affaires total s’établit ainsi à 68,5 millions d’euros, en croissance de 4,9% (de 0,9% en organique).

Sur un plan géographique, la France enregistre un chiffre d’affaires de 19,5 millions d’euros, en recul de 2,6%. Selon Axway, il s’agit d’un premier trimestre « d’attente », impacté par un report des commandes et le déplacement vers des souscriptions en mode cloud. Avec 15,8 millions d’euros de chiffre d’affaires, le reste de l’Europe réalise une bonne performance (+8,5%) qui équilibre positivement l’ensemble de l’Europe. Concernant la zone Amériques, premier marché d’Axway avec 29,5 millions d’euros, les USA n’ont pas rattrapé le retard de commandes constaté au 4ème trimestre, notamment dans le secteur de la santé. Grâce à l’intégration de Syncplicity, le chiffre d’affaires progresse toutefois de 7,6%. Enfin, la zone Asie-Pacifique, confirme sa dynamique avec une croissance de 11,6%, générant ainsi 3,6 millions d’euros de revenus.

Au 31 mars, Axway affichait une trésorerie de 66 millions d’euros et une dette bancaire de 81 millions d’euros, ce qui permet d’envisager de nouvelles opérations de croissance externe. Le groupe indique que le premier trimestre le conforte d’avoir engagé la migration vers le cloud pour rester en phase avec les évolutions du marché. Il rappelle qu’il donne cette année la priorité au maintien des marges opérationnelles.