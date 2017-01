Entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016, le cloud a généré dans le monde 148 milliards de dollars a calculé Synergy Research. Cela représente une croissance annuelle de 25%. Les services IaaS et PaaS, dominés par AWS et Microsoft, enregistrent la plus forte croissance avec un bond de 53%, devant les services d’infrastructures pour le cloud privé hébergé avec 35% (surplombés par IBM et Rackspace) et le SaaS avec 34%, où règnent en maître Microsoft et Salesforce. Pour la première fois, dans le secteur du cloud, les services génèrent plus de chiffre d’affaires que le hardware et les logiciels. Leur croissance est d’ailleurs trois plus élevée.

Au cours de la période considérée, les dépenses en matière de logiciels et de matériels d’infrastructures ont dépassé 65 milliards de dollars, dont plus de la moitié a été consacré au cloud privé. Le cabinet précise toutefois que les dépenses destinées au cloud public croissent plus vite. Il estime que les dépenses d’infrastructures des fournisseurs de services ont permis à ces derniers de générer environ 30 milliards de revenus dans le PaaS et l’IaaS, et plus de 40 milliards dans le SaaS

L’UCaaS (dominé par Cisco et par GoTo, désormais indépendant de Citrix), c’est à dire les services de communication unifiée, « qui par beaucoup de côtés est un marché différent, ne cesse lui aussi de progresser et conduit à certains changements radicaux dans les communications d’entreprises », explique l’étude. « Nous avons classé 2015 comme étant l’année où le cloud est devenu courant et je dois dire que 2016 est l’année où il a commencé à dominer plusieurs segments du marché IT », conclut dans le document le fondateur et analyste en chef de Synergy Research, Jeremy Duke. « Les principales barrières à l’adoption du cloud font désormais partie du passé, particulièrement en ce qui concerne le cloud public. Les technologies cloud génèrent à présent des revenus considérables pour les fournisseurs de technologies et les fournisseurs de services cloud. Et bien sûr, nous avons devant nous plusieurs années de forte croissance. »